في أعقاب معسكر فرنسا.. كيليان مبابي يحقق أمنية طفل والأخير يذرف الدموع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق اللاعب كيليان مبابي أمنية طفل من خلال التوقيع على قميصه، في أعقاب معسكر منتخب فرنسا، خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأظهرت لقطات مصورة عناق المهاجم الفرنسي لأحد الأطفال وسط حضور عدد من المشجعين، قبل أن يقوم بالتوقيع على قميصه، في حين كان الطفل يذرف الدموع، ليلاقي فعل مبابي استحساناً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان كيليان مبابي قد صنع هدفاً خلال فوز فريقه على منتخب أيرلندا بثنائية، الخميس الماضي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

ويستعد مبابي (24 عاماً) ورفاقه لمواجهة منتخب ألمانيا، مساء الثلاثاء، على أرض الأخير في مباراة ودية.