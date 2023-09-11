(CNN)-- قدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، استقالته من منصبه بعد رد فعل شعبي عنيف بعد قبلة غير مرغوب فيها للمهاجمة الإسبانية جينيفر هيرموسو بعد فوز الفريق بكأس العالم للسيدات.

وقال روبياليس، في منشور على موقع إكس، تويتر سابقًا: "اليوم، أبلغت الرئيس المؤقت في الساعة 930 مساءً، السيد بيدرو روشا، بأنني استقالت من منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وأخبرته أيضًا أنني استقلت أيضًا من منصبي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى يمكن شغل منصب نائب الرئيس".

وتابع روبياليس: "الإصرار على الانتظار والتمسك بذلك لن يساهم بأي شيء إيجابي، لا للاتحاد ولا لكرة القدم الإسبانية. من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى فعلية ستمنع عودتي".

أثارت قبلة روبياليس غير المرغوب فيها للمهاجمة الإسبانية جينيفر هيرموسو بعد فوز الفريق بكأس العالم للسيدات إدانات في إسبانيا. وتم إيقاف روبياليس مؤقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمدة 90 يومًا لحين إجراء تحقيق تأديبي.

واعتذر روبياليس ووصف القبلة في 20 أغسطس/آب بأنها "متبادلة"، وهو ما نفته هيرموسو قائلة إنها لم تكن محترمة.

وقدم المدعي العام الإسباني، الجمعة، شكوى ضد روبياليس "بسبب جرائم الاعتداء الجنسي والإكراه ضد جنيفر هيرموسو"، بحسب بيان صحفي.

ويأتي قرار المدعي العام الوطني بعد أيام من تقديم هيرموسو شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد روبياليس.

وتسببت القبلة غير المرغوب فيها في تغيير كبير في كرة القدم الإسبانية، حيث طالبت الحكومة باستقالة روبياليس، وقام الاتحاد الإسباني بإقالة المدرب الفائز بكأس العالم خورخي فيلدا من منصبه. تم استبداله بمونتسي تومي، وهي أول امرأة في تاريخ المنتخب الإسباني تتولى هذا المنصب.

علاوة على ذلك، قام أكثر من 80 لاعب كرة قدم إسباني بوضع أسمائهم على بيان يدعم هيرموسو، قائلين إنهم لن يعودوا إلى المنتخب الوطني "إذا استمر القادة الحاليون" في مناصبهم.

وقال روبياليس إن قراره بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ جزئياً للمساهمة في استقرار الجهود الجارية لجلب كأس العالم إلى أوروبا وأفريقيا في عام 2030.

وأضاف: "لا أريد أن تتأذى كرة القدم الإسبانية بسبب كل هذا الموسم غير المتناسب، وقبل كل شيء، اتخذت هذا القرار بعد أن تأكدت من أن رحيلي سيساهم في الاستقرار الذي سيسمح لكل من أوروبا وأفريقيا بالبقاء متحدين في الاتحاد الأوروبي". وقال: "حلم عام 2030، والذي سيسمح لبلادنا بإقامة أكبر حدث في العالم".

وأكد روبياليس أنه "يؤمن بالحقيقة" بينما تعهد بتبرئة اسمه من "الاضطهاد المفرط".

تواصلت CNN مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لكنها لم تتلق أي رد على الفور.