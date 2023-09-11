يوفنتوس يعلن إيقاف لاعبه بول بوغبا لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الاثنين، إيقاف متوسط ميدان الفريق، الفرنسي بول بوغبا، بشكل مؤقت، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وفقًا لموقع "يورو سبورت"، كشفت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية أن نتيجة اختبار اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا جاءت إيجابية لهرمون "التستوستيرون"، بعد فوز فريق "السيدة العجوز" على نادي أودينيزي بثلاثية، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأصدر يوفنتوس بيانًا، قال فيه: "يعلن النادي أن بوغبا تلقى اليوم أمر إيقاف احتياطي من المحكمة الوطنية لمكافحة المنشطات، بعد نتائج الاختبارات التي أجريت في 20 أغسطس/ آب 2023".

وتابع: "يحتفظ النادي بالحق في النظر في الخطوات الإجرائية التالية".

وكان بول بوغبا قد شارك مع فريق "السيدة العجوز" في مباراتين فقط، خلال منافسات الموسم الجاري 2024/2023.