دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف علي سالمين، لاعب منتخب الإمارات، أنظار جمهور لعبة كرة القدم، بعد تسجيله هدفًا بطريقة جميلة للغاية في شباك كيلور نافاس، حارس منتخب كوستاريكا، في أعقاب مواجهة المنتخبين، مساء الثلاثاء.

فعند الدقيقة 38 من زمن المباراة، سدد متوسط الميدان الإماراتي الكرة بقوة نحو مرمى المنافس ومن منطقة بعيدة، لتهزّ شباك حارس نادي ريال مدريد الإسباني السابق.

وأشاد مغرّدون على منصة إكس - تويتر سابقًا - بهدف اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

وفاز رفاق علي سالمين في منتخب "الأبيض الإماراتي" على منتخب كوستاريكا بأربعة أهداف لواحد ، في مباراة ودّية.