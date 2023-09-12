من هو المحترف الأجنبي الجديد في صفوف الأهلي المصري؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انضم اللاعب أنطوني موديست إلى صفوف الأهلي، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، حسبما أعلن عنه النادي المصري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، ليلة الثلاثاء.

ونشر فريق "المارد الأحمر" فيديو، حمل الإعلان عن الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي، وقال الأخير خلاله: "هنا القاهرة، هنا التاريخ، هنا الأهلي".

ويبلغ موديست من العمر 35 عاماً، وينشط في خط المقدمة على أرض الملعب.

وبدأ أنطوني موديست مسيرته في لعبة كرة القدم مع نادي نيس الفرنسي عام 2007، ثمّ لعب لأندية أنجيه وبوردو في بلاده، قبل أن ينتقل إلى بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ليعود مجدداً إلى فرنسا ويرتدي قميص كلّ من باستيا وسانت إتيان.

بينما في ألمانيا، مثّل أندية هوفنهايم وكولن وبوروسيا دورتموند، وشارك مع الأخير في 28 مباراة، سجّل خلالها هدفين وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

ولم يسبق لموديست وأن ظهر مع منتخب فرنسا الأول، بل شارك مع الفئات العمرية للفريق فقط، مع منتخب 21 عاماً، ومنتخبي الشباب والناشئين.