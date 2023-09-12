دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار محمد الدعيع، حارس مرمى المنتخب السعودي السابق، جدلاً على منصة "إكس" -تويتر سابقا- بعد أن كشف عن وجود تدخلات في اختيار تشكيلة "الأخضر" في مختلف المسابقات، خلال السنوات الماضية.

وقال الدعيع لبرنامج "دورينا غير" السعودي: "كان هناك تدخلات إدارية، على مسؤوليتي، في جميع البطولات، في لاعبين لم يلعبوا خلال منافسات الدوري، ولكن فجأة ظهروا مع المنتخب، لا يلعب في ناديه بشكل أساسي، ولكن مع المنتخب يلعب أساسياً".

وأشار محمد الدعيع إلى أن المدرب الذي كان يرفض التدخل في اختياراته أو أسلوبه في اللعب لم يبقَ في مهامه لفترة طويلة، لافتاً إلى أن الأندية المحلية عانت من هذا الأمر أيضاً.

وأكد حارس مرمى المنتخب السعودي السابق أنه في الوقت الحالي لم تعد هناك تدخلات إدارية بالشأن الفني، مند بدء مرحلة الاحتراف في كرة القدم السعودية.