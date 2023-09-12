بهذه الطريقة.. تضامن الاتحاد المغربي لكرة القدم مع ضحايا الزلزال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تخصيص مداخيل المباراة الودّية التي ستجمع منتخب "أسود الأطلس"، مع منتخب بوركينا فاسو، المقرر إقامتها، مساء الثلاثاء، للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

وأوضح الاتحاد المغربي أن هذه الخطوة تأتي انخراطاً في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال، الذي ضرب المغرب، الجمعة الماضي.

وسبق لأفراد منتخب "أسواد الأطلس" أن تبرعوا بالدم لمصابي الزلزال الذي راح ضحيته أكثر من 2000 شخص وإصابة آخرين.

كما سبق وأن تم تأجيل مباراة منتخب المغرب مع منتخب ليبيريا، السبت الفائت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لموعد لاحق، بسبب الزلزال.