هل ستتقدم المملكة بطلب استضافة مونديال 2030؟.. رئيس الاتحاد السعودي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على تقارير صحفية حول رغبة المملكة العربية السعودية في تقديم طلب استضافة نسخة كأس العالم لعام 2030.

وفي حوار مع إذاعة "Talk Sport" البريطانية، أجاب المسحل على سؤال، عمّا إذا كانت بلاده ستعمل على طلب استضافة المونديال في نسخة 2030 أو 2034، قائلاً: "هذه مجرد تكهنات، لم نعلن عن أي نية حول ذلك".

وتابع: "بغض النظر عن التاريخ الذي نحن فيه، سننتظر اجتماع الاتحاد الدولي (فيفا) في أكتوبر/ تشرين الأول، إذ سيعلنون عن اللوائح والضوابط حول طلب استضافة البطولة في نسختها بعد المقبلة، ثمّ سنفكر في الأمر".

وأضاف المسحل: "من الواضح أن بلدنا يعيش من أجل كرة القدم، لقد رأيتم ذلك، ويحلم باستضافة بطولة كأس العالم... أعتقد أن لدينا المكونات لاستضافتها في وقت ما في المستقبل"، موضّحًا: "لكن هذا القرار يعود للجهات المعنية، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد".

وأكد ياسر المسحل أنه في الوقت الحالي "سنركز على استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومواصلة خططنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027".