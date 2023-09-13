دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دافع غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن لاعب الفريق، هاري ماغواير، بعد تعرضه لانتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية، خلال المرحلة الماضية.

وعانى المدافع البالغ من العمر 30 عاماً من انخفاض مستواه، مما تسبب في توجيه أسهم النقد حوله وسحب شارة قيادة نادي مانشستر يونايتد منه.

وتسبب ماغواير بهدف إسكتلندا الوحيد في مرمى منتخب بلاده، إذ أخطأ في إبعاد الكرة ووضعها في شباكه، خلال مواجهة انتهت بفوز "الأسود الثلاثة" بنتيجة 1/3، ضمن مباراة ودّية، مساء الثلاثاء.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، تحدّث ساوثغيت عن الانتقادات التي تلاحق لاعبه، مؤكداً رفضه لذلك، إذ قال: "لقد كانت هناك معاملة سخيفة له لفترة طويلة من الزمن... لم أرَ مطلقاً لاعباً يُعامل بهذه الطريقة من قِبل نقادنا"، موضّحاً: " إن ذلك يتجاوز أي شيء رأيته على الإطلاق".

وتابع بالقول: "لقد كان (ماغواير) لاعباً مهماً في ثاني أنجح فريق منذ عقود، لقد كان جزءاً أساسياً من ذلك".