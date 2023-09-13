دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" -تويتر سابقاً- مع لقطة مصورة تظهر استخلاص حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي، الكرة من هيونغ مين سون، مهاجم المنتخب الكوري الجنوبي، في أعقاب مواجهة الفريقين.

فعند الدقيقة 60 من زمن المباراة، حاول سون مراوغة تمبكتي، لكنّ الأخير منعه من المرور ونجح في استخلاص الكرة.

وكان المدافع السعودي البالغ من العمر 24 عاماً قد شارك حتّى الدقيقة 76، قبل أن يتم استبداله بداعي الإصابة، فيما ظهر سون، نجم نادي توتنهام الإنجليزي، طوال 90 دقيقة، قبل أن يخرج من أرض الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز رفاق هيونغ مين سون على "الأخضر" بهدف دون مقابل، في مباراة ودية أقيمت على أرض ملعب "سانت جيمس بارك".