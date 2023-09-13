ماركو فيراتي ينتقل للدوري القطري من بوابة هذا النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي العربي القطري، الأربعاء، ضمّ اللاعب ماركو فيراتي إلى صفوف الفريق، لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر النادي القطري فيديو، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، حمل الإعلان عن التعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي، الذي سيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق.

ورحل فيراتي عن النادي الباريسي بعد أن أمضى معه ما يقرب 11 عامًا، لعب خلالها 416 مباراة، وسجّل 11 هدفًا وقدّم 61 تمريرة حاسمة، كما حقق معه عددًا من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

على الصعيد الدولي، ظهر ماركو فيراتي (30 عامًا) في 55 مباراة دولية بقميص منتخب إيطاليا، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 4 آخرين.