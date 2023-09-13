دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة مصورة تظهر عناق محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ليوسف المساكني، مهاجم منتخب تونس، أنظار المتابعين، في أعقاب مواجهة الفريقين، مساء الثلاثاء.

وبعد صافرة النهاية، عانق صلاح نظيره المساكني، ثمّ تحدّثا معاً، قبل أن يتبادلا القمصان، لتلاقي هذه اللقطة استحساناً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان محمد صلاح (31 عاماً) قد شارك طوال المباراة، فيما لعب يوسف المساكني، البالغ من العمر 32 عاماً، حتّى الدقيقة 82، قبل أن يتم استبداله.

وفاز منتخب "نسور قرطاج" على منتخب "الفراعنة" بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة ودّية بكرة القدم أقيمت على أرض الأخير.