طموح اتحاد العاصمة يصطدم بـ "هيمنة" الأهلي.. برأيك لمن الغلبة في نهائي كأس السوبر الإفريقي؟

رياضة
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طموح اتحاد العاصمة يصطدم بـ "هيمنة" الأهلي.. برأيك لمن الغلبة في نهائي كأس السوبر الإفريقي؟
صورة آرشيفية من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023Credit: FADEL SENNA/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي النادي الأهلي المصري مع نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي لعام 2023، مساء الجمعة، الموافق 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتستضيف المملكة العربية السعودية المشهد الختامي من البطولة، إذ ستقام المباراة في مدينة الطائف على أرض ملعب الملك فهد.

وكان فريق "المارد الأحمر" قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الفائت، فيما نال النادي الجزائري لقب كأس الكونفدرالية.

ويبحث النادي الأهلي عن لقبه التاسع في البطولة، إذ سبق وأن حصد الذهب 8 مرات، بينما يطمح منافسه اتحاد العاصمة بالظفر باللقب الأول.

وتختلف التوقعات حول هوية الفائز في النهائي، ما بين خبرة فريق "المارد الأحمر" وطموح النادي الجزائري، فما رأيك؟

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