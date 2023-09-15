السعودية.. فيديو اقتحام ملعب خلال مباراة والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص باقتحام ملعب كرة قدم خلال مباراة الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو عبر حسابها بمنصة سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط مواطن لاقتحامه ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) للمواطن بعد إلقاء القبض عليه.