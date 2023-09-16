باللغة العربية.. السفير الفرنسي لدى السعودية يعلّق على الظهور الأول لنيمار مع نادي الهلال

رياضة
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باللغة العربية.. السفير الفرنسي لدى السعودية يعلّق على الظهور الأول لنيمار مع نادي الهلال
Credit: Yasser Bakhsh/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، على الظهور الأول لنيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، في مسابقة دوري "روشن" لموسم 2024/2023.

وشارك النجم البرازيلي في مباراة "الأزرق الهلالي" والرياض كلاعبٍ بديلٍ، إذ دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 64، وقد صنع هدفاً واحداً، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 1/6، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وحرص لودوفيك بوي على تهنئة نادي الهلال بالفوز ونيمار بظهوره الأول، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، باللغة العربية: "من باريس إلى الرياض...الف مبرووووك يا ‎#نيمار و ‎#كبير_آسيا".

وسبق لنيمار دا سيلفا وأن لعب في فرنسا، إذ مثّل نادي باريس سان جيرمان لسنوات عدّة، ظفر خلالها بعدد من الألقاب، قبل أن يقرر الرحيل والانتقال لـ "الأزرق الهلالي".

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