دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، على الظهور الأول لنيمار دا سيلفا مع نادي الهلال، في مسابقة دوري "روشن" لموسم 2024/2023.

وشارك النجم البرازيلي في مباراة "الأزرق الهلالي" والرياض كلاعبٍ بديلٍ، إذ دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 64، وقد صنع هدفاً واحداً، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 1/6، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وحرص لودوفيك بوي على تهنئة نادي الهلال بالفوز ونيمار بظهوره الأول، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، باللغة العربية: "من باريس إلى الرياض...الف مبرووووك يا ‎#نيمار و ‎#كبير_آسيا".

وسبق لنيمار دا سيلفا وأن لعب في فرنسا، إذ مثّل نادي باريس سان جيرمان لسنوات عدّة، ظفر خلالها بعدد من الألقاب، قبل أن يقرر الرحيل والانتقال لـ "الأزرق الهلالي".