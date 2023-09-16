التونسي حنبعل المجبري يخطف الأنظار في الدوري الإنجليزي بهدفٍ "عالمي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف اللاعب حنبعل المجبري أنظار جمهور كرة القدم، بعد تسجيله هدفًا بطريقة جميلة، عقب مواجهة نادي مانشستر يونايتد ونظيره برايتون، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح التونسي البالغ من العمر 20 عامًا، في تسجيل هدف فريق "الشياطين الحمر" عند الدقيقة 73 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأشاد مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) بهدف المجبري، الذي شارك كلاعبٍ بديل في المباراة، إذ دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 64.

رغم هدفه، إلا أن حنبعل المجبري ورفاقه قد تعرضوا للخسارة من ضيفهم برايتون بثلاثة أهداف لواحد، في الجولة الخامسة من مسابقة البريميرليغ.