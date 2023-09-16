منها بتمريرة "سحرية".. تفاعل مع تألق محمد صلاح على صعيد صناعة الأهداف

رياضة
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منها بتمريرة "سحرية".. تفاعل مع تألق محمد صلاح على صعيد صناعة الأهداف
Credit: Matt McNulty/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم اللاعب محمد صلاح في إحراز هدفين، ليساعد في فوز نادي ليفربول على نظيره ولفرهامبتون واندررز بنتيجة 1/3، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح النجم المصري في صناعة هدفين من أهداف فريق "الريدز" الثلاث، خلال الدقائق 55 و85 من زمن المباراة.

وجذبت تمريرة صلاح لزميله أندرو روبرتسون، الذي سجّل الهدف الثاني، الأنظار، نظرًا لجماليتها، وقد وصفها الحساب الرسمي لنادي ليفربول بـ"السحرية".

وتفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع "هاتريك أسيست" محمد صلاح، الذي بات أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في البريميرليغ على مر التاريخ بـ 62 تمريرة حاسمة.

إليكم أبرز التغريدات:

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