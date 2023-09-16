دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة تظهر احتفال نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، مع جماهير فريقه، عقب فوز "الأزرق الهلالي" على نادي الرياض.

فبعد صافرة النهاية وعند خروج النجم البرازيلي من أرض الملعب، ظهر اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً وهو يُحيي أنصار فريقه، وأشار بيده على شكل "قلب" لهم.

وكان نيمار قد شارك كلاعبٍ بديل في المباراة، إذ دخل إلى المستطيل الأخضر في الدقيقة 64، وسط ترحيب حار من المشجعين المتواجدين في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وصنع نيمار دا سيلفا أحد أهداف فريقه، ليساعد في فوز نادي الهلال على ضيفه الرياض بنتيجة 1/6، ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري "روشن" السعودي.