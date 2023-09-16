دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض بيتر كراوتش، لاعب نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا لموقف محرج، قبل انطلاق مباراة "الريدز" مع ولفرهامبتون واندررز، على أرض الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقب ممارسة كراوتش عمله كمحلل في شبكة "تي إن تي سبورتس" البريطانية وقبل صافرة بداية المباراة، دخل اللاعب السابق في تحدٍ مع زميله، من خلال تسديد الكرة نحو المرمى، وقد نجح زميله بالفعل في وضعها بالشباك.

وعند محاولة بيتر كراوتش، الذي يُعرف بطوله الفارع، تسديد الكرة، تعثرت قدماه ليسقط أرضًا، قبل أن ينتابه الضحك برفقة الحضور.

وكان بيتر كراوتش (42 عامًا) قد اعتزل لعبة كرة القدم في عام 2019، بعد أن مثّل أندية عدّة، منها: ليفربول وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي، إضافة لظهوره مع منتخب بلاده في أكثر من 40 مباراة دولية.