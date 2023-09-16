دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على دعم الفريق للاعب ريتشارليسون، الذي أعلن عن حاجته للمساعدة على الصعيد النفسي.

وكان ريتشارليسون قد ذرف الدموع بعد استبداله خلال مباراة منتخب البرازيل ونظيره بوليفيا، ثمّ كشف أنه سيلجأ لطبيب نفسي، في أعقاب انخفاض مستواه في المرحلة الماضية.

وقال بوستيكوجلو في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "السبيرز" وشيفيلد يونايتد: "مهما كان ما يحتاجه ريتشارليسون سنساعده في الوصول إلى المساحة التي يريد الوصول إليها"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "لقد قال ذلك لأنه كان عاطفياً للغاية بعد المباراة، وسنقدم له الدعم الذي يحتاجه، لكننا نفعل ذلك لجميع اللاعبين ومعظم الأندية المحترفة تفعل ذلك".

وأضاف مدرب توتنهام هوتسبير: "ما سأقوله هو أنه لا أحد يتمتع بحياة مثالية، يعتقد الناس أن لاعبي كرة القدم يقومون بالأشياء بشكل جيد ويملكون كل الأموال التي يحتاجونها، لكن هذا لا يجعلهم في مأمن من الحياة".

ولم ينجح اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً في تسجيل الكثير من الأهداف مع فريق "السبيرز"، بعد خوض ما يقرب 40 مباراة مع النادي الناشط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.