دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال، مع زميله بالفريق، سالم الدوسري، بهدف الأخير في شباك نادي الرياض، في أعقاب مواجهة الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فبعد إحراز الدوسري لأحد أهداف فريق "الأزرق الهلالي"، حرص النجم البرازيلي على الاحتفال معه، وقد قام بتقبيل رأسه، ليلاقي فعله استحساناً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه، رحب سالم الدوسري بنيمار بعد ظهوره الأول مع نادي الهلال، إذ كتب عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً): "هلا بالطيب الغالي".

وكان نيمار دا سيلفا قد ارتدى قميص فريق "الأزرق الهلالي" للمرة الأولى، بعد مشاركته كلاعب بديل في المباراة، التي انتهت بفوز ناديه بسداسية مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة في دوري "روشن" السعودي.