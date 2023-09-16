من تسديدة "صاروخية" انفجرت بالشباك.. هدف تاليسكا في الدوري السعودي يُثير تفاعلاً

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
من تسديدة "صاروخية" انفجرت بالشباك.. هدف تاليسكا في الدوري السعودي يُثير تفاعلاً
Credit: Adam Nurkiewicz/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف تاليسكا، لاعب نادي النصر، بمرمى نادي الرائد، في مواجهة الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، السبت.

وفي الدقيقة 49 من زمن اللقاء، وجّه اللاعب البرازيلي تسديدة صاروخية من خارج الصندوق، لتسكن الكرة شباك المنافس.

ويعد هذا الهدف هو السادس لتاليسكا أمام نادي الرائد، ليكون الأخير من أكثر الفرق التي سجّل أمامها.

وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لصالح النصر مقابل واحد، أحرز الأول ساديو مانيه والثاني لتاليسكا والثالث كان من نصيب كريستانو رونالدو.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.