دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف تاليسكا، لاعب نادي النصر، بمرمى نادي الرائد، في مواجهة الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، السبت.

وفي الدقيقة 49 من زمن اللقاء، وجّه اللاعب البرازيلي تسديدة صاروخية من خارج الصندوق، لتسكن الكرة شباك المنافس.

ويعد هذا الهدف هو السادس لتاليسكا أمام نادي الرائد، ليكون الأخير من أكثر الفرق التي سجّل أمامها.

وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لصالح النصر مقابل واحد، أحرز الأول ساديو مانيه والثاني لتاليسكا والثالث كان من نصيب كريستانو رونالدو.