هدف آلان ماكسيمان يجذب الانتباه في الدوري السعودي.. واللاعب يعلّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل آلان سان ماكسيمان، لاعب نادي الأهلي، هدفاً بطريقة جميلة، بمرمى نادي التعاون، في أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وفي الدقيقة 67 من زمن اللقاء، سدد اللاعب الفرنسي الكرة بقوّة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وليساهم في فوز فريقه بنتيجة 2/3.

وتحدّث ماكسيمان لقناة "SSC" السعودية عقب المباراة، قائلاً: "أنا سعيد لكون هدفي قد حقق الفوز وعلى أرضنا...كان هدفي جميلاً بالطبع ولكن الأهم أنه ساهم في تحقيق النقاط الثلاث".

وتابع بالقول: "أنا مرتاح مع الفريق وفي الدوري وفي مدينة جدة، لكن خطواتي الأولى كانت صعبة للتأقلم مع الطقس، والأهم من ذلك أننا لعبنا 6 مباريات وحققنا الفوز في 5 منها، وكنتُ مساهماً في ذلك".