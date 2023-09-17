دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي أتلانتا يونايتد على نظيره إنتر ميامي بخمسة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، وضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وغاب ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي، عن المباراة، وكان مصدر في الفريق قد قال لشبكة CNN إن غياب النجم الأرجنتيني من أجل راحته، بعد ظهوره في مباريات عدّة في الآونة الأخيرة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي أتلانتا يونايتد على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب صافرة نهاية المباراة: "أخبروهم بأن يحضروا الفريق بأكمله في المرة القادمة".

وتفاعل متابعون مع تغريدة النادي، وقد رأى بعضهم بأنّها رسالة لنادي إنتر ميامي باصطحاب ميسي في المباراة المقبلة بين الفريقين.

ولم يسبق لنادي إنتر ميامي وأن خسر أي مباراة بحضور ليونيل ميسي، وتحديداً منذ يوليو/ تمّوز الماضي.