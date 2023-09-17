دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنافس اللاعب محمد فوزير مع زميله في نادي الرائد، كريم البركاوي، على تسديد ركلة جزاء اُحتسبت للفريق في أعقاب مواجهته لنادي النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الدقيقة 88 من زمن المباراة، اختلف اللاعبان على تنفيذ ركلة الجزاء، قبل أن يتدخل النجم البرتغالي لتهدئتهما، إذ طلب من البركاوي السماح لزميله فوزير بالتسديد.

وكان محمد فوزير قد تمكّن من ترجمة ركلة الجزاء إلى هدفٍ، لينجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد.

فيما سجّل رونالدو هدفاً، ساهم من خلاله في فوز فريق "العالمي" على مضيفه الرائد بنتيجة 1/3، في الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.