دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر إصابة مصور برأسه، بسبب تسديدة اللاعب كريستيانو رونالدو، في أعقاب مباراة نادي النصر ونظيره الرائد، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند تنفيذ النجم البرتغالي لركلة ثابتة، كان المصور يقب خلف الكاميرا، قبل أن ترتطم الكرة برأسه عن طريق الخطأ، لتسبب له فقدان في التوازن وكادت أن تسقطه أرضاً.

وكان رونالدو (38 عاماً) قد سجّل هدفاً، ليساعد في فوز فريق "العالمي" على مضيفه الرائد بنتيجة 1/3، في الجولة السادسة.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 7، ليعتلي صدارة ترتيب هدّافي دوري "روشن" في الموسم الجاري 2024/2023.