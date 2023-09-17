من منتصف الملعب.. هدف "عالمي" خلال مباراة في الدوري الألماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل فلوريان جريليتش، لاعب نادي هوفنهايم، هدفًا بطريقة جميلة للغاية، بمرمى نادي كولن، في أعقاب مواجهة الفريقين، التي أقيمت على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الألماني (البوندسليغا).

وجاء هدف جريليتش في الدقيقة 28 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة من منتصف الملعب لتسكن الشباك، مستغلاً تقدم حارس المنافس، ليحرز أحد أجمل أهداف المسابقة.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لفلوريان جريليتش في الدوري الألماني لهذا الموسم 2024/2023.

وفاز جريليتش ورفاقه على مضيفهم كولن بثلاثة أهداف لواحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة (البوندسليغا).