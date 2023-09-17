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نشر الأحد ، 17 سبتمبر / ايلول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه المحترفون الأجانب في نادي الهلال السعودي رسالة لجماهير الفريق، قبل مشاركة "الأزرق الهلالي" في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024/2023.

وسيواجه النادي السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي مساء الاثنين، وعلى أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في الجولة الأولى من دور المجموعات في (التشامبيونزليغ) الآسيوي.

ونشر نادي الهلال لقطات مصورة، ظهر فيها كلّ من نيمار دا سيلفا وسيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش، دعوا من خلالها أنصار فريقهم للحضور في مدرجات ملعب المباراة.

وخلال حديثهم، ذكر متوسط الميدان الصربي ومواطنه الذي ينشط في مركز المهاجم بعض الكلمات باللغة العربية، إذ قالا: "يلا شباب".