دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الأحد، عن ارتدائه قمصان خاصة، تضامنًا مع ضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، إذ لقي الآلاف مصرعهم جراء ذلك في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وتحمل القمصان عنوان "مارسيليا متصامنة" وعلمي المغرب وليبيا، على أن يتم بيعها في المزاد وإعادة أرباح المبيعات إلى إحدى المنظمات في البلدين.

وارتدى لاعبو أولمبيك مارسيليا هذه القمصان خلال مباراة الفريق مع نظيره تولوز، على أرضه وبين جماهيره، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويمتلك نادي أولمبيك مارسيليا برصيده 8 نقاط في المسابقة إلى الآن، بعد خوض 4 مباريات.