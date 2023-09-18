دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصلت بعثة نادي النصر السعودي إلى العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين، لمواجهة بيرسبوليس ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، وسط تداول مقاطع فيديو وصور لاستقبال جماهيري حافل للفريق السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشر النادي السعودي صورا لوصول بعثة الفريق إلى طهران، حيث كان رونالدو بطليعة لاعبي "العالمي" الذين يستعدون لمواجهة الفريق الإيراني.

وتداولت وسائل إعلام سعودية ومغردون صورا قالوا إنها من طهران تُظهر تعليق لافتات ترحيبية بالنصر ونجمه رونالدو على الجسور في شوارع العاصمة الإيرانية.

ولم تتمكن CNN من التأكد بشكل مستقل من صحة هذه الصور.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تُظهر عددا من الجماهير الإيرانية التي كانت تريد رؤية رونالدو وبعثة الفريق السعودي.

وسيلتقي النصر بالنادي الإيراني في مستهل مباريات المجموعة الخامسة بالنسبة للفريقين في البطولة الآسيوية.