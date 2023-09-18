دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن الحصة التدريبية لنادي النصر السعودي المقررة في العاصمة الإيرانية طهران، قد تمّ إلغاؤها، بسبب تجمع الجماهير حول فندق الفريق، إذ يرغب المشجعون في لقاء اللاعب كريستيانو رونالدو ورفاقه.

وكان نادي النصر قد وصل للأراضي الإيرانية، الاثنين، لمواجهة نادي برسبوليس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2024/2023.

عند وصولها، حظيت بعثة فريق "العالمي" باستقبال حار من الجماهير الإيرانية، وقد رددوا اسم النجم البرتغالي.

وكانت المباريات التي تجمع المنتخبات والأندية التابعة للاتحاد السعودي ونظيرتها في الاتحاد الإيراني تقام على ملاعب محايدة، قبل أن يتفق الاتحادان على إقامة المواجهات في أراضيهما بنظام الذهاب والإياب.