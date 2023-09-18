كيف كان رد فعل كريستيانو رونالدو على استقبال الجماهير عند وصوله إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت بعثة نادي النصر السعودي، الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، إذ من المقرر أن يلتقي فريق "العالمي" مع نظيره برسبوليس الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا)، لقطات مصورة من وصول لاعبيه إلى طهران، وظهر خلالها كريستيانو رونالدو مبتسمًا.

كما تداول مغرّدون فيديو لتجمع المئات من الجماهير حول حافلة فريق "العالمي"، وترديدهم اسم رونالدو.

وظهر النجم البرتغالي وهو يُحيي المشجعين، الذين حرصوا على استقبال اللاعب ورفاقه بشكل حار.

وسيشارك كريستيانو رونالدو في مسابقة "التشامبيونزليغ" الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، وذلك عند مواجهة فريقه لبرسبوليس مساء الثلاثاء، وعلى أرض ملعب آزادي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.