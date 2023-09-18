غوارديولا ينتابه الضحك عند سؤاله عن مستوى مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحدّث بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مستوى الفرق المنافسة لفريقه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023.

وكان فريق "السيتيسينز" قد تُوج بلقب البريميرليغ في الموسم الماضي، بعد منافسة شرسة مع نادي أرسنال، ومن المتوقع أن تتكرر هذه المنافسة خلال الموسم الجاري.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا: "تعلمون مدى قوة أرسنال، رأيتهم بالأمس ضدّ إيفرتون في جوديسون بارك، إنّهم استثنائيون، وليفربول عاد مرة أخرى".

وقال أحد الصحفيين للمدرب الإسباني: "ومانشستر يونايتد؟"، ليضحك بيب غوارديولا، قبل أن يقول: "لم يبدأوا بالطريقة التي يتوقعونها مثل تشيلسي... لكن عاجلاً أم آجلاً سوف يتحكمون في الإيقاع (يحققون النتائج الإيجابية)".

ويعاني فريق "الشياطين الحمر" ونظيره "البلوز" من سوء النتائج في المرحلة الماضية، على الرغم من توقعات المشجعين بنجاح الفريقين هذا العام.