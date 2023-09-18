دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مهارية بين تاكيفوسا كوبو، لاعب نادي ريال سوسيداد، وتوني كروس، لاعب نادي ريال مدريد، في أعقاب مواجهة الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن الشوط الأول، أظهرت عدسة الكاميرا تمرير اللاعب الياباني الكرة بين قدمي متوسط الميدان الألماني، وهي حركة مهارية يطلق عليها جمهور لعبة كرة القدم تسمية "كوبري".

وتعرض كوبو، البالغ من العمر 22 عاماً والذي سبق وأن لعب لفريق "الميرنغي"، للإعاقة من قِبل كروس على أثر ذلك.

وخسر تاكيفوسا كوبو ورفاقه من زملاء توني كروس بهدفين لواحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة (لا ليغا).