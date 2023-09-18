تركي آل الشيخ يكشف هوية الفريقين اللذين يشجعهما في السعودية وإنجلترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن أنه مشجع لنادي الهلال في الدوري السعودي ولمانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تركي آل الشيخ في ظهور مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" عند سؤاله عن الفريق الذي يشجعه في السعودية إنه يُشجع "الكرة السعودية بشكل عام".

وأردف آل الشيخ قائلا: "أنا أشجع الهلال، وقلت ذلك حتى عندما كنت وزيرا لكن لا علاقة لذلك بعملي... فلدي علاقة كبيرة مع الهلال ومع الاتحاد ومع النصر ومع الأهلي السعودي".

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة قائلا: "أبوابي مفتوحة لجميع الأندية في الترفيه للاستفادة منها".

وعن الفريق الذي يشجعه في الدوري الإنجليزي قال آل الشيخ: "أنا أشجع مانشستر يونايتد ثم نيوكاسل".