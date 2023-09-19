واقعة "مثيرة للجدل" بين عبد الرزاق حمدالله وحكم مباراة اتحاد جدة وأجمك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره أجمك الأوزبكي، الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لموسم 2024/2023، واقعة مثيرة للجدل بين لاعب فريق "النمور"، عبد الرزاق حمدالله، والحكم.

فعند الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، تمّت إعاقة المهاجم المغربي داخل منطقة الجزاء، ليتم احتساب ركلة جزاء لصالح النادي السعودي بعد مراجعة هذه الحالة عبر تقنية الـ "VAR".

وأراد حمدالله تنفيذ ركلة الجزاء لكن الحكم طلب منه الخروج أولا من أرض الملعب ومن ثم العودة، إذ يعتقد الحكم أن على اللاعب مغادرة المستطيل الأخضر في حال إصابته وتلقيه العلاج، ومن ثم الدخول مجددا.

وخرج عبد الرزاق حمدالله وطلب من الحكم العودة، لكن الأخير تجاهل ذلك آنذاك، ليقوم زميله رومارينيو بتسديد ركلة الجزاء بدلا عنه.

ويشار إلى أن نادي اتحاد جدة قد حقق الفوز على ضيفه أجمك بثلاثية، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.