دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المرشح الأبرز للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وكان فريق "السيتيسينز" قد توّج بتشامبيونزليغ في الموسم الماضي 2023/2022، على حساب منافسه إنتر ميلان الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، يسبق مباراة فريق "الميرنغي" ونظيره يونيون برلين الألماني، الأربعاء: "مانشستر سيتي هو المرشح لنيل اللقب، لأن لديه فريق قاده إلى الفوز العام الماضي ولم يتغيّر كثيراً، لكن في دوري أبطال أوروبا، كما هو الحال دائماً، هناك مفاجآت في المراحل الأخيرة".

وتابع: "أرى أن فريقنا سينافس حتى النهاية، لكن لا نعتقد أبدًا أننا المرشحون للقب... هدفنا هو اجتياز دور المجموعات، ودور الـ16، والدور ربع النهائي، نريد المنافسة حتّى الأمتار الأخيرة، كما أن الوصول إلى الدور ربع النهائي هدف يمكننا تحقيقه".

وعن مواجهة يونيون برلين، قال المدرب الإيطالي: "نريد أن نبدأ دور المجموعات بشكل جيد، المنافس منظم جداً وقوي وصلب، وسيتعيّن علينا لعب مباراة قوية".

وأكمل كارلو أنشيلوتي: "لقد درسنا منافسنا جيدًا، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة غدًا".