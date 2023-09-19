دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أمنية الرسامة الإيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، فاطمة، في أعقاب تواجد فريق "العالمي" في طهران، استعدادًا لمواجهة نادي برسبوليس، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

والتقى النجم البرتغالي بالرسامة فاطمة في مقر بعثة الفريق، وحرص على الاطمئنان عليها ومعانقتها، كما منحها قميصًا خاصًا ووضع توقيعه عليه.

وقدّمت الرسامة فاطمة لرونالدو لوحات قد رسمتها بشكل خاص للاعب البالغ من العمر 38 عامًا.

ويستعد النجم البرتغالي للمشاركة في مسابقة "التشامبيونزليغ" الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، وذلك عند مواجهة فريقه لبرسبوليس مساء الثلاثاء، وعلى أرض ملعب آزادي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.