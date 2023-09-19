بعد أن انفجر بالبكاء.. كريستيانو رونالدو يحقق أمنية طفل في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أمنية طفل، في أعقاب تواجد فريق النصر السعودي في الأراضي الإيرانية، استعداداً لمواجهة نادي برسبوليس، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا.

وكان الطفل قد ظهر في مقطع فيديو وهو ينفجر بالبكاء لعدم منحه الفرصة بلقاء النجم البرتغالي عند وصوله إلى طهران، قبل أن يحقق اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً أمنيته.

ونشر نادي النصر، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، لقطات مصورة تظهر لقاء رونالدو بالطفل، في الفندق الّذي يقيم فيه الفريق، كما منحه كريستيانو قميصاً خاصاً ووضع توقيعه عليه.

وعلّق فريق "العالمي" على هذه اللقطات: "كـرة القـدم ليست مجرد لعبة، هي أكبر من ذلك بكثيــر، ‎النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك".

ويستعد النجم البرتغالي للمشاركة في مسابقة "التشامبيونزليغ" الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، وذلك عند مواجهة فريقه لبرسبوليس مساء الثلاثاء، وعلى أرض ملعب آزادي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.