بسبب طريقة كتابة اسم مدرب الهلال.. نجم المنتخب السعودي سابقا يثير جدلا

رياضة
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بسبب طريقة كتابة اسم مدرب الهلال.. نجم المنتخب السعودي سابقا يثير جدلا
Credit: Adam Nurkiewicz/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار اللاعب السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، ياسر القحطاني، جدلا بسبب تغريدة اعتبرها البعض "غير موفقة" بعد تعادل "الزعيم" مع نادي نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا الإثنين.

وكتب القحطاني عبر صفحته على منصة "إكس": " ياخي(سوس)"، في إشارة إلى اسم مدرب الهلال، البرتغالي، خورخي خيسوس.

وتعرض نجم المنتخب السعودي والهلال سابقا لمطالبات من العديد من الإعلاميين والجماهير الهلالية بحذف التغريدة والتراجع عنها.

وكان قد تعادل الهلال بهدف لمثله مع الفريق الأوزبكي في مستهل مشواره الآسيوي في المباراة التي أُقيمت على ملعبه وبين جماهيره الإثنين.

وفيما يلي أبرز التعليقات على ما نشره القحطاني:

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