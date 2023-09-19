هل عاقب الأهلي المصري لاعبه "كهربا" بسبب "عدم الالتزام"؟.. النادي يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى خالد بيبو، مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، صحة تقارير صحفية قد زعمت أن فريق "المارد الأحمر" فرض غرامة مالية على لاعبه، محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب عدم التزامه.

ونقل النادي الأهلي تصريحات بيبو، التي قال فيها: "كلّ ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيع غرامة مالية على محمود كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تمامًا من الصحة".

وأضاف خالد بيبو: "هذا استمرار لسلسة من الشائعات الكاذبة تهدف لهز استقرار الفريق في بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث بإذن الله، لأن هناك لوائح وأنظمة يلتزم الجميع بها".

ويستعد "المارد الأحمر" لمواجهة نظيره المصري مساء الثلاثاء، على أرض ملعب برج العرب، وضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2024/2023.