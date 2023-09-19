دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، "صاحب الدور الأبرز في تطور الرياضة السعودية خلال الآونة الأخيرة".

وكتب رئيس فريق "العالمي" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما يحدث من تحول هائل في الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص حتى أصبحت محط أنظار العالم..يقف وراءه قائد عبقري هو سيدي سمو ولي العهد".

وتأتي تغريدة مسلّي آل معمر بالتزامن مع تداول لقطات مصورة تظهر زيادة شعبية نادي النصر في إيران، وخاصة مع ارتداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لقميص الفريق.

ويتواجد فريق "العالمي" في الأراضي الإيرانية، استعدادا لمواجهة نادي برسبوليس في مسابقة دوري أبطال آسيا.

كما سبق وأن تصدرت الأندية السعودية مشهد سوق الانتقالات الصيفية، من خلال التعاقد مع أبرز اللاعبين حول العالم.