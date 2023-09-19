دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة جمعت الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، لقطة جدلية، بين نيمار دا سيلفا، لاعب "الأزرق الهلالي" ونظيره في الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 60 من زمن المباراة وعند تنفيذ النجم البرازيلي لركلة ثابتة، قام لاعب نافباخور بالاقتراب من نيمار والكرة، في محاولة منه لتأخير تنفيذ الركلة.

وفقد نيمار أعصابه، إذ دفع اللاعب ليسقطه أرضاً، ثمّ سدد الكرة نحوه، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء بوجه مهاجم منتخب "السامبا" والبالغ من العمر 31 عاماً.

وكان نيمار دا سيلفا ورفاقه قد تعادلوا مع ضيفهم نافباخور بهدف لمثله، في الجولة الأولى من دور المجموعات.