دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع صور استقبال السفير السعودي في إيران عبدالله العنزي، لبعثة نادي النصر في العاصمة الإيرانية، طهران، الاثنين.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية صورا ظهر فيها العنزي مع بعثة الفريق السعودي في طهران.

وتداول عدد من المغردين صورة للسفير السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء الاستقبال.

وكانت الجماهير الإيرانية قد استقبلت بعثة نادي النصر بحفاوة بالغة نظرا لوجود رونالدو، إذ ظهر العشرات وهم يركضون خلف حافلة الفريق ويهتفون باسم النجم البرتغالي.

ويستعد "العالمي" لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني في طهران، الثلاثاء، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.