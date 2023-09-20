دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي برشلونة فوزا بنتيجة عريضة، بخماسية نظيفة، على نظيره رويال أنتويرب، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.

وتناوب على تسجيل أهداف "الفريق الكتالوني" كل من جواو فيليكس (ثنائية) وغافي وروبرت ليفاندوفسكي، وبخطأ من مدافع المنافس.

فيما تجاوز نادي باريس سان جيرمان منافسه بوروسيا دورتموند، على أرضه وببن جماهيره، بهدفين أحرزهما كيليان مبابي وأشرف حكيمي.

وفي ذات الجولة، فاز نادي بورتو على نادي شاختار دونيتسك بثلاثة أهداف لواحد، وبذات النتيجة فاز نادي لايبزيغ على نادي يونغ بويز، بينما تعادل نادي أتلتيكو مدريد مع نادي لاتسيو بهدف لمثله.

وتفوق نادي مانشستر سيتي، حامل اللقب، على نادي النجم الأحمر بنتيجة 1/3، كما تغلّب نادي فاينورد على نادي سلتيك بهدفين دون مقابل.

وكان نادي نيوكاسل يونايتد تعادل سلبيا مع نظيره إسي ميلان.