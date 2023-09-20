كريستيانو رونالدو يعلّق على زيارته لإيران وترحيب الجماهير به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على زيارته للأراضي الإيرانية وترحيب الجماهير به، في أعقاب فوز فريقه على نظيره برسبوليس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وكان النجم البرتغالي قد حظي باستقبال حافل لدى وصوله لطهران برفقة فريقه، كما ألتقى بطفل ورسامة إيرانية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لفتة إنسانية لاقت استحساناً كبيراً.

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "من الرائع تحقيق الفوز اليوم، شكر خاص جداً للجماهير ولكل الشعب الإيراني الذي جعل هذه الزيارة مميزة للغاية بالنسبة لنا، وعلى هذا الترحيب الحار بشكل لا يصدق".

وشارك كريستيانو رونالدو في مسابقة "التشامبيونزليغ" الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، وذلك بعد ظهوره في مواجهة النصر وبرسبوليس، والّتي انتهت بفوز "العالمي" بهدفين، على أرض ملعب آزادي، وفي الجولة الأولى من دور المجموعات.