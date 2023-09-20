يتضمن مباراتين وديتين.. أبوظبي تستضيف معسكر منتخب مصر في أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الأربعاء، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافة العاصمة الإماراتية أبوظبي لمعسكر منتخب "الفراعنة" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وسيخوض المنتخب المصري مباراتين ودّيتين على أرض استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، الأولى أمام منتخب زامبيا في يوم 12 من الشهر المقبل، والثانية في مواجهة الجزائر في يوم 16 من الشهر نفسه

ويأتي المعسكر في إطار تحضير منتخب "الفراعنة" لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نرحب بالمنتخب المصري الكبير، ونجومه وجهازه الفني والإداري، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، وننتظر الجماهير المصرية في المباراتين، ونؤكد استعدادنا للاستضافة وفق أعلى معدلات التميز".

من جانبه، قال جمال علام، رئيس الاتحاد المصري: "سنكون بين أشقائنا وأحبائنا في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والإمارات".

وتابع: "الجماهير العربية على موعد مع متعة كروية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إذ تحظى مباريات المنتخب المصرى باهتمام ومتابعة الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية والإماراتية على وجه الخصوص".