دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أنقذ إيفان بروفيديل، حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي، فريقه من الخسارة من أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، وضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023.

ففي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، كانت النتيجة تُشير لتقدم نادي أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، قبل أن يتحصل منافسه لاتسيو على ركلة ركنية، في محاولة أخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية.

وتقدم الحارس إيفان بروفيديل نحو منطقة جزاء المنافس، لينجح في استقبال عرضية طويلة، ويضع الكرة برأسه في الشباك، ليحرز هدف التعادل لفريقه، ولتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

ويعد إيفان بروفيديل (29 عاماً) أول حارس يحرز هدفاً في مسابقة التشامبيونزليغ، منذ عام 2010، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.