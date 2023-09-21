دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه يُحب لعب ألعاب الفيديو في وقت فراغه كما أنه يمارس رياضتي المشي بين الجبال والغوص، وذلك خلال مقابلته مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم.

وقال محمد بن سلمان عند سؤاله عما يفعله عندما يريد الاسترخاء في وقت فراغه: "ألعب ألعاب الفيديو"، وسأله المذيع: "هل أنت لاعب جيد لألعاب الفيديو؟" فأجاب ولي العهد: "أحب هذه الألعاب منذ أن كنت طفلا".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ألعاب الفيديو "تعزله عن الواقع" وتحدث عن الرياضات الإلكترونية قائلا: "إنها واحدة من أهم الرياضات حول العالم وواحدة من أكثر الصناعات نموا على هذا الكوكب إذ تنمو بمعدل 50% كل عام، ويجني صندوق الاستثمارات العامة أرباحا استثمارية تبلغ نسبتها 15 إلى 20% كل عام"، وأردف بالقول: "هذا أمر رائع لا أود أن أضيعه".

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه يلعب الألعاب الإلكترونية مع أطفاله وأصدقائه وأنه "يبتعد عن أجواء العمل لبضع ساعات".

وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه يمارس رياضتي المشي بين الجبال والغوص في وقت فراغه و"يستمتع بالطبيعة" وأشار إلى أنه يلعب الغولف والبادل وكرة القدم أيضا.