دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن رد فعله عند فوز السعودية على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، مشيرا إلى أنه شاهد المباراة مع العائلة وقال إن النتيجة النهائية للمواجهة "أبهرته".

وسأل كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، ولي العهد السعودي: "هل أنت من محبي الرياضة؟"، ليجيب ولي العهد: "نعم بالتأكيد".

ثم طرح باير سؤالا على الأمير محمد بن سلمان قال فيه: "أين كنت عندما فازت السعودية على الأرجنتين في كأس العالم وماذا كان رد فعلك؟".

وردّ ولي العهد السعودي على السؤال بالقول: "كنت مع عائلتي، مع إخوتي وزوجاتهم وأبنائهم نشاهد المباراة وقد أردنا أن نخرج من اللقاء بنتيجة مشرفة فقط".

وأردف الأمير محمد بن سلمان قائلا: "وقد انبهرنا"، في إشارة إلى فوز السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد.